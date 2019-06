Kolumbia żegna się z Copa America. Chile cieszy się z awansu do półfinału. Nad ranem polskiego czasu w Sao Paulo Kolumbijczycy zremisowali z Chilijczykami 0-0. Ci ostatni lepiej egzekwowali rzuty karne i wygrali 5-4.

Zdjęcie Chilijczycy świętują awans /AFP

Kolumbia odpadła z turnieju, mimo że w czterech spotkaniach brazylijskiej imprezy nie straciła ani jednej bramki.

Kolumbijczycy wygrali trzy mecze grupowe z bilansem bramkowym 4-0. W ćwierćfinale z Chile także nie dali sobie strzelić gola, a o wszystkim rozstrzygnęły rzuty karne.

Mecz rozpoczął się z opóźnieniem, gdyż z powodu korków drużyna Chile nie dotarła na stadion na czas.

Chwilami więcej z gry mieli Kolumbijczycy, ale to piłkarze Chile więcej strzelali i zdobyli dwie bramki. Obie zostały jednak anulowane po wideoweryfikacji, najpierw ze względu na spalonego, później na zagranie ręką.

Gdy doszło do karnych, obie ekipy trafiały bezbłędnie aż do ostatniej kolejki. W tej pomylił się William Tesillo. Celnym strzałem odpowiedział Alexis Sanchez, wprowadzając Chile do półfinału.

Rywalem Chilijczyków będzie lepszy z pary Urugwaj - Peru (mecz w sobotę o 21). W drugim półfinale Brazylia zagra z Argentyną.

Copa America

2019-06-29 01:20 | Stadion: Arena Corinthians | Arbiter: N. Pitana 0 0 Kolumbia Chile Arias Isla Maripán Loaysa Medel Fuenzalida Aranguiz Beausejour Pulgar Farfán Vidal Vargas Sanchez Ospina Medina Mina González Sánchez Mina Tesillo Gutiérrez Rodriguez Barrios Terán Cuadrado Uribe Villa Falcao Martínez Tobinson SKŁADY Kolumbia Chile David Ospina Gabriel Arias Arroyo 44′ 44′ John Stefan Medina Ramírez Mauricio Isla Yerry Fernando Mina González Guillermo Alfonso Maripán Loaysa Davinson Sánchez Mina Gary Medel William José Tesillo Gutiérrez 75′ 75′ Jose Fuenzalida 88′ 88′ James Rodriguez 8′ 8′ Charles Aranguiz Wílmar Enrique Barrios Terán Jean Beausejour 70′ 70′ Juan Cuadrado Erick Antonio Pulgar Farfán 67′ 67′ Andrés Mateus Uribe Villa 59′ 59′ Arturo Vidal 77′ 77′ Radamel Falcao Eduardo Vargas 81′ 81′ Roger Beyker Martínez Tobinson Alexis Sanchez REZERWOWI Álvaro David Montero Perales Brayan Josué Cortés Fernández Camilo Vargas Yerko Andrés Urra Cortés Santiago Arias Paulo César Díaz Huincales Cristian Alexis Borja González Gonzalo Jara Jhon Janer Lucumí Bonilla Igor Lichnovsky Osorio Cristian Zapata Óscar Mauricio Opazo Lara 67′ 67′ Edwin Andrés Cardona Bedoya Pedro Pablo Hernández Gustavo Leonardo Cuéllar Gallego 75′ 75′ Esteban Andres Pavez Suazo 81′ 81′ Luis Fernando Díaz Marulanda Ángelo Nicolás Sagal Tapia Jefferson Andrés Lerma Solís Diego Alfonso Valdés Contreras 77′ 77′ Duván Esteban Zapata Banguera Nicolás Ignacio Castillo Mora Junior Fernandes