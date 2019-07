Copa America. Klasyk Brazylia - Argentyna wyłoni pierwszego finalistę

Gospodarz Brazylia bez kontuzjowanego Neymara albo Argentyna z Lionelem Messim w składzie - jedna z tych drużyn wywalczy w Belo Horizonte awans do finału Copa America. Południowoamerykański klasyk odbędzie się w nocy z wtorku na środę polskiego czasu (2.30).

Argentyna jest jedyną drużyną, która do awansu do półfinału tegorocznego turnieju nie potrzebowała rzutów karnych. W regulaminowym czasie pokonała w ćwierćfinale Wenezuelę 2-0. Bramki dla "Albicelestes" zdobyli Lautaro Martinez i Giovani Lo Celso.

Brazylia wygrała w serii "jedenastek" z Paragwajem, wcześniej było 0-0 (w tym turnieju nie ma dogrywek).

Inna sprawa, że w fazie grupowej Argentyna nie zachwycała. M.in. przegrała z Kolumbią 0-2 i zremisowała z Paragwajem 1-1, dzięki wyrównującej bramce z rzutu karnego Lionela Messiego. Tymczasem Brazylijczycy zajęli pierwsze miejsce w swojej grupie bez straty gola.

- Argentyna zawsze będzie Argentyną, nawet jeżeli nie ma teraz szczególnie dobrego momentu. Mamy dla piłkarzy tej reprezentacji dużo szacunku - powiedział brazylijski obrońca Thiago Silva.

Uwaga kibiców będzie tradycyjnie zwrócona na Messiego. Piłkarz Barcelony, który w poprzednim tygodniu skończył 32 lata, walczy o pierwsze w karierze seniorskie trofeum z drużyną narodową.

Dotychczas grał w czterech finałach ważnych imprez (nie licząc młodzieżowych) - m.in. w mistrzostwach świata w Brazylii w 2014 roku, gdy Argentyna przegrała z Niemcami po dogrywce 0-1.

"Canarinhos" też mają co rozpamiętywać, zwłaszcza w przypadku stadionu w Belo Horinte. Podczas mundialu 2014 przegrali tutaj z Niemcami aż 1-7 (już do przerwy było 0-5).

- Nikt nie zapomni, co się wtedy wydarzyło. Tamten mecz z Niemcami był dla nas okropny. Ale to była inna sytuacja. Teraz staniemy naprzeciw Argentyny i musimy skupić się na prezentowaniu naszej gry. Będziemy musieli być ostrożni, ponieważ to zespół, który ma najlepszego gracza na świecie - podkreślił Silva.

Dwa lata po wysokiej porażce z Niemcami Brazylia wygrała w Belo Horizonte z Argentyną w eliminacjach mistrzostw świata 3-0. Jedną z bramek zdobył wówczas Neymar, nieobecny na tegorocznym turnieju z powodu kontuzji.

Messi uważa jednak, że i tak potencjał ofensywny "Canarinhos" jest bardzo duży.

- Oni mają zawodników, którzy mogą zrobić różnicę z przodu. Myśleliśmy, że zajmiemy pierwsze miejsce w grupie i będziemy po drugiej stronie drabinki. Ale dotarliśmy już do półfinału, a tylko najlepsze zespoły są tutaj - przyznał słynny Argentyńczyk.

Klasyk Ameryki Południowej i jedna z najbardziej prestiżowych konfrontacji piłkarskich na świecie rozpocznie się o godz. 21.30 miejscowego czasu (2.30 w Polsce).

W drugim półfinale broniąca tytułu reprezentacja Chile zagra dzień później z Peru w Porto Alegre.

