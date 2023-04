Co zrobił Cristiano Ronaldo? Ludzie przecierali oczy. Prawie udusił rywala

Portugalczyk Cristiano Ronaldo kompletnie zaskoczył widzów meczu Al-Nassr z Al-Hilal w lidze saudyjskiej, kiedy w 57. minucie po prostu złapał za szyję uciekającego mu rywala i zaczął go dusić. Jeszcze większym zaskoczeniem okazała się reakcja sędziego na to zdarzenie. Zespół Ronaldo przegrał to spotkanie 0:2.