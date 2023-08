Jacek Góralski może trafić do Wieczystej Kraków

Po sezonie rozwiązał kontrakt z Bochum, stając się wolnym zawodnikiem, co naturalnie rodziło pytania co do jego przyszłości. Momentalnie pojawiło się sporo doniesień łączących go z powrotem do Polski, a także do Kajratu Ałmaty, w którym grał już w przeszłości. Według Staszewskiego, pytały o niego Cracovia i Górnik Zabrze, okazuje się jednak, że najbardziej konkretny okazał się klub grający... trzy poziomy niżej. Chodzi oczywiście o Wieczystą Kraków.