Co za zwrot akcji w Barcelonie, będzie wielkie rozstanie? On nie może już czekać

FC Barcelona ma wielką ambicję powrócić w Hiszpanii na mistrzowski tron w najbliższym sezonie, a "Dumie Katalonii" w osiągnięciu tego wymagającego celu mają pomóc poważne wzmocnienia, na czele z przenosinami Nico Williamsa, który ma być obecnie priorytetem w FCB.

Oczywiście by w zespole pojawiła się świeża krew, konieczne będą też pożegnania - i choć pierwotnie zakładano, że np. nie dojdzie do rozbratu z kapitanem "Barcy" Sergim Roberto, to teraz... coraz więcej wskazuje na to, że mimo wstępnego porozumienia stron zawodnik opuści nie tylko "Blaugranę", ale i Primera Division w ogóle. Reklama

Sergi Roberto po wielu latach ma opuścić FC Barcelona. Kierunek: Premier League?

Sprawę wziął pod lupę Gabriel Sans z "Mundo Deportivo". Jak stwierdza, choć formalnie wraz z końcem czerwca i wygaśnięciem dotychczasowej umowy Roberto stał się wolnym agentem, to w międzyczasie w mocy pozostawały (mimo pewnych perturbacji) słowne ustalenia dotyczące tego, że dojdzie do rocznej prolongaty kontraktu. Futbolista miał całkowicie przystać przy tym na przedstawione mu warunki finansowe.

Barcelona jednak wprost poinformowała gracza, że będzie on musiał poczekać w swoistej kolejce na zarejestrowanie na kolejną kampanię - gdyby jednak to się nie udało, to umowa wygasłaby formalnie wraz z ostatecznym terminem, jaki postawiono dla rozwiązania sprawy (10 sierpnia).

Roberto nie złożył więc nigdzie podpisu i doszedł do wniosku, że nie może tak długo czekać w tak niepewnych okolicznościach - tym samym zwrócił się w stronę różnych ofert, które od pewnego czasu napływały do jego przedstawicieli.

32-latkiem mają się interesować chociażby Sevilla, Valencia czy w mniejszym stopniu Girona, ale piłkarz nastawia się na całkowitą zmianę otoczenia i wyprawę poza Hiszpanię. W tym kontekście najczęściej przewija się Premier League i futbolista ma poważnie pochylać się nad bliżej niesprecyzowaną propozycją, która może znaleźć swoją finalizację nawet w najbliższych dniach. Reklama

FC Barcelona szykuje się na wyprawę do USA

"Barca" tymczasem niebawem rozpocznie przedsezonowe przygotowania i wyruszy na tournee do USA, gdzie zmierzy się z Manchesterem City, Realem Madryt oraz AC Milan. Do pierwszej potyczki, z "The Citizens", dojdzie w nocy z 30 na 31 lipca według czasu polskiego.

Sergi Roberto / AFP

