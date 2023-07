Karol Świderski w styczniu 2022 roku zdecydował się na zupełnie nieoczekiwany ruch. Polak zamienił bowiem grecki PAOK Saloniki na amerykańskie Charlotte FC . Napastnik został wykupiony z Grecji za 4,5 miliona euro. Wówczas wydawało się jednak, że styczeń 2022 roku może być już momentem na przejście do ligi, która ma większą renomę niż MLS.

Pójście do Major League Soccer z perspektywy czasu wydaje się być jednak bardzo dobrą decyzją. Na amerykańskiej ziemi Świderski zbudował już sobie markę, która z każdym miesiącem staje się coraz silniejsza. Polak od jakiegoś czasu łączony jest już z ewentualnym transferem do Serie A. Konkretnie mówiło się wiele o przejściu do rzymskiego Lazio, gdzie Ciro Immobile potrzebuje alternatywy.