Dla 24-letniego golkipera nie była to pierwsza "Złota Bramka" w karierze, bo również przed rokiem mógł się cieszyć z końcowego triumfu. Wówczas po zaciętym boju nieznacznie pokonał Madsa Hermansena z Brondby IF i Patrika Kalgrena z Randers FC. W tym roku przewaga była jednak miażdżąca, bo zdecydowana większość uprawnionych do oddania głosu, postawiła właśnie na Grabarę.