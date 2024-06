Co za wpadka PZPN, pomylili kadrowicza. Absurd tuż przed Euro 2024

Reprezentacja Polski bardzo udanie rozpoczęła czerwcowe zgrupowanie przed mistrzostwami Europy 2024. Drużyna prowadzona przez Michała Probierza pokonała 3:1 Ukrainę, czego niewielu się spodziewało. Do wyjazdu do Niemiec pozostało już jedynie towarzyskie starcie z Turcją, a później Polacy udadzą się do Hanoveru, gdzie będą stacjonować podczas turnieju. PZPN już przed wyjazdem zaliczył sporą wpadkę, na szafce Adama Buksy w bazie treningowej widnieje bowiem imię Aleksandra, jego brata.