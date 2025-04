Co za strzał, nie do powstrzymania. Fenomenalne trafienie Cristiano Ronaldo

Od ponad dwóch lat w Arabii Saudyjskiej występuje Cristiano Ronaldo . Mimo aż 40 lat na karku Portugalczyk nie przestaje zachwycać swoją skutecznością. W sobotę jego Al Nassr mierzyło się z Al Riyadh w ramach 27. kolejki Saudi Pro League. Spotkanie udało się wygrać dzięki dwóm trafieniom napastnika, dla którego były to gole numer 22 i 23 w sezonie strzelone w lidze .

Pierwsza połowa nie do końca układała się po myśli Al Nassr. W doliczonym czasie, tuż przed zejściem do szatni, rywalom udało się zdobyć bramkę. Strzelcem gola został Faiz Selemani, który skutecznie dobił obroniony przez bramkarza strzał z dystansu. Druga część meczu przyniosła ze sobą nieco więcej emocji. Już w 56. minucie podanie Sadio Mane wykorzystał Ronaldo i wpakował piłkę do pustej bramki. Wynik 1:1.