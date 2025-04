Co za słowa Wojciecha Szczęsnego ws. palenia papierosów. Przyznał wprost

Mimo dołączenia do tak gigantycznego klubu bramkarz wciąż pali papierosy . Podczas meczów kibice potrafią skandować w jego kierunku "fumador", czyli palacz. Sam jednak pozostaje w tej kwestii szczery, o czym więcej powiedział podczas wywiadu dla ESPN . Jak przyznał jest wiele rzeczy, w których młodzi zawodnicy Barcelony mogą brać przykład , a także takie, gdzie lepiej go nie naśladować.

Polak nie popiera jednak swojego nawyku. Zaapelował on do innych, aby Ci nie robili tego samego co on. Zdradził także, że zdaję sobie sprawę, jak bardzo palenie jest negatywne.