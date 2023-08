Przez miłość do miasta i klubu był w stanie odrzucić wielkie pieniądze, które oferował mu jeden z saudyjskich klubów. To wydarzyło się tego lata, ale Zieliński postanowił kontynuować swoją karierę w SSC Napoli i to tutaj chce pisać swoją legendę. Rok wcześniej miał także realną szansę zamienić włoską Serie A na angielską Premier League i dołączyć do West Hamu United, w którym gra Łukasz Fabiański.