Co za skuteczność Polaka! Hat-trick Arkadiusza Milika, prawdziwy popis gry

Juventus nie musiał długo czekać na otwarcie wyniku. Minęło zaledwie 10 minut gry, gdy arbiter podyktował rzut karny dla drużyny z Turynu. Do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł Arkadiusz Milik i wykorzystał okazję .

W końcówce pierwszej połowy, w 38. minucie, właśnie Polak podwyższył rezultat na 2:0. Milik najpierw podał na drugie skrzydło do Westona McKenniego, a po chwili Amerykanin odegrał mu piłkę. Nasz reprezentant i tym razem trafił do siatki, dzięki czemu do przerwy sytuacja Juventus zrobiła się doskonała.