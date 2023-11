Co za sceny w Kosowie. Skandaliczne zachowanie kibiców, manifestacja piłkarzy Izraela

Zaplanowany początkowo na 15 października mecz Kosowo - Izrael został przełożony, ponieważ władze izraelskie zakazały swojej reprezentacji wyjazdu poza granice kraju. Spotkanie Izrael - Szwajcaria, pierwotnie planowane na 12 października, ma odbyć się 15 listopada na neutralnym stadionie, ponieważ UEFA zdecydowała, że w związku z bardzo napiętą sytuacją w Izraelu i kwestiami bezpieczeństwa wszystkie mecze pod jej egidą nie będą rozgrywane w tym kraju "aż do odwołania".

Po dokładnej ocenie aktualnej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony w całym Izraelu Komitet Wykonawczy UEFA zdecydował, że do odwołania nie będą odbywać się w Izraelu żadne mecze rozgrywek UEFA

Skandaliczne zachowanie fanów, manifestacje przed meczem

Mecz z Kosowem był dla Izraela trudny nie tylko pod względem sportowym. W kraju, w którym większość mieszkańców to muzułmanie, nie mogli liczyć na szczególnie ciepłe przyjęcie. Już przed spotkaniem było gorąco, izraelską drużyną ochraniały kosowskie służby specjalne , ponieważ obawiano się ataków. Na jednym z wieżowców w Prisztinie, gdzie rozgrywano mecz, grupa aktywistów rozwiesiła ogromną palestyńską flagę.

To skandaliczne zachowanie kosowskich fanów było do przewidzenia, w przeszłości dochodziło już w tym kraju do takich scen, a przyjazd Izraela, toczącego wojnę z Palestyną, wywołał dodatkowe emocje.