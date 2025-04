Co za scena w szatni Jagiellonii, ujawnili nagranie. Tak zachował się Siemieniec po meczu z Betisem

Jagiellonia Białystok niestety odpadła z rozgrywek Ligi Konferencji UEFA. W pierwszym starciu z Realem Betis, które odbyło się w Hiszpanii przegrała ona 0:2 . Tydzień później aktualny mistrz Polski próbował odwrócić sytuację. W Białymstoku po trafieniach Cedrica Bakambu i Darko Churlinova spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1 , co było jednoznaczne z końcem przygody "Jagi" w europejskich pucharach.

- To była wspaniała podróż . Trudna, męcząca, czasami bolesna, ale piękna. Bardzo wam dziękuje w swoim imieniu, w imieniu klubu, całego sztabu - rozpoczął.

- Cieszę się, że dzisiaj chociaż zdobyliśmy ten "punkt" , bo całkowicie na to zasługiwaliśmy - powiedział Siemieniec.

Siemieniec podziękował zawodnikom. "Jesteście lepsi"

Mistrz Polski, mimo, że musiał pożegnać się z europejskimi pucharami wciąż ma o co walczyć. Siemieniec dziękując za osiągnięty wynik przypomina również o rozgrywkach ligowych. Na tą chwilę po 28. kolejkach zajmuje trzecią pozycję z czterema punktami straty do liderującego Rakowa Częstochowa. Mają oni jednak rozegrany jeden mecz więcej, zatem w przypadku zwycięstwa Jagielloni z Zagłębiem Lubin różnica zmniejszy się do zaledwie jednego "oczka".