Co za ruch w klubie Polaka. Takiego transferu jeszcze nie było

Dla Brighton & Hove Albion bieżący sezon jest niejako twardym zderzeniem z rzeczywistością. Połączenie rozgrywek krajowych z Ligą Europy okazało się trudniejszym zadaniem, niż zakładano. Latem z pewnością dojdzie do kilku ciekawych ruchów na Amex Stadium, a najważniejszy z nich dotyczyć będzie przyszłości Roberto De Zerbiego. Jak jednak dowiedział się Florian Plettenberg, "Mewy" zapewniły już sobie pierwszy transfer do sztabu .

Za Brighton trudny sezon. A może być jeszcze gorzej

Kampania 2022/2023 była w wykonaniu Brighton & Hove Albion niby żywcem wyjęta ze snu. Klub z Amex Stadium prezentował zjawiskowy futbol, który do tego okazał się nad wyraz skuteczny. "Mewy" zdołały zająć szóstą lokatę w Premier League, wyprzedzając takie tuzy, jak Tottenham Hotspur czy Chelsea FC. Ten rezultat oznaczał też dla zespołu osiągnięcie kamienia milowego. Po raz pierwszy w historii wystąpił on bowiem w europejskich pucharach. Jak pokazała przyszłość, występy w Lidze Europy okazały się jednocześnie niejako "pocałunkiem śmierci". Bo choć podopieczni Roberto De Zerbiego bez problemów wyszli z grupy, pożegnali się z rozgrywkami już na etapie 1/8 finału. A połączenie rozgrywek krajowych i międzynarodowych stało się - jak to często bywa wśród mało doświadczonych ekip - misją niemożliwą. Obecnie "Mewy" zajmują zaledwie 12. lokatę w angielskiej ekstraklasie i nie mają szans na kolejny awans do europejskich pucharów. Latem klub z pewnością poszuka konkretnych wzmocnień. Dyrektorzy najmocniej drżą jednak o przyszłość trenera. De Zerbiego kuszą wielkie marki, z Bayernem Monachium na czele. Pomimo słabszych wyników w bieżącym sezonie, znalezienie następcy Włocha będzie piekielnie trudnym zadaniem.