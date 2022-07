Co za okazja! Cristiano Ronaldo sprzedaje luksusowy samolot

Portugalczyk liczy, że uzyska taką samą cenę, jaką zapłacił siedem lat temu. Gulfstream G200 należy do najbardziej luksusowych samolotów dla prywatnych kupców. Powstało ich tylko 250 sztuk.

Samolot Ronaldo za 20 mln funtów

Ronaldo często z niego korzystał - nie tylko na wakacje, ale żeby "na chwilę skoczyć" do Portugalii. Maszyna jest w stanie lecieć z szybkością około 900 km na godzinę. Na pokład może wsiąść 10 osób plus załoga. Samolot można było od Ronaldo wynająć w cenie od pięciu tysięcy funtów za godzinę. Teraz można go kupić, ale trzeba mieć na to około 20 mln funtów.

Wewnątrz samolotu oprócz luksusowych wykończeń wnętrz jest np. piekarnik czy wielki ekran, na którym podobno leci film z najlepszymi akcjami zawodnika.

Ronaldo chce sprzedać samolot i kupić większy. Ma kogo nim wozić. Razem z partnerka Georginą Rodriguez wychowują piątkę dzieci.