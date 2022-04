Co za gol bramkarza! Strzał przez całe boisko

Modena to klub, który istniał w latach 1912 - 2017 (w Serie A spędził 13 sezonów, w Serie B 50). Wtedy włoski sąd ogłosił jego bankructwo. W 2018 klub reaktywowano jako Modena 2018 i grę zaczął od czwartego poziomu rozgrywkowego. Teraz występuje w Serie C, ale jest na dobrej drodze, by wywalczyć awans na zaplecze włoskiej ekstraklasy.

Po 35 meczach był liderem grupy B Serie C. Bezpośrednio awansuje tylko jeden zespół. W 36. kolejce mierzyła się z przedostatnim zespołem ligi - Imolese i ,co było zaskakujące, bardzo się męczył. Gospodarze prowadzili 1:0, ale trzy minuty przed końcem goście wyrównali. Przy remisie przewaga Modeny nad drugą w tabeli Regginą stopniałaby do dwóch punktów.

Wtedy raczej nie na strzał, ale na dalekie podanie zdecydował się bramkarz Riccardo Gagna. Po bardzo mocnym wybiciu z około 18. metra piłka odbiła się dopiero w polu karnym Imolese i przelobowała stojącego w okolicach rzutu karnego Gian Marię Rossiego. Modena wygrała 2:1 i nad drugim miejscem ma cztery punkty przewagi.

Gola skomentował nawet Zbigniew Boniek, były prezes PZPN. "90 min 1-1 i to..." - napisał na Twitterze.