Co za gest Szymona Marciniaka. Wyjątkowa licytacja na WOŚP

Szymon Marciniak to jeden z najpopularniejszych sędziów piłkarskich w naszym kraju. 43-latek ogromną popularność zyskał podczas ostatnich mistrzostw świata w Katarze, kiedy to dostąpił zaszczytu poprowadzenia finałowego meczu z udziałem Francji i Argentyny. Nie tak dawno osiągnięcia polskiego arbitra docenione zostały przez Międzynarodową Federację Historyków i Statystyków Futbolu, którzy wybrali go najlepszym piłkarskim arbitrem 2023 roku.