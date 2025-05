Ależ dramaturgia w meczu o finał LKE. Wszystko rozstrzygnęło się w końcówce

Świadkami dużo większych emocji byliśmy natomiast w Lidze Konferencji Europy, a konkretnie w rewanżowym meczu Fiorentiny z Betisem we Włoszech. Już po pierwszej połowie gospodarze wygrywali 2:1, co oznaczało remis 3:3 w dwumeczu. Warto odnotować, że kolejnym cudownym trafieniem dla hiszpańskiej ekipy popisał się wypożyczony z Manchesteru United Antony. Brazylijczyk świetnie przymierzył z rzutu wolnego. Pod koniec regulaminowego czasu gry Moise Kean nieprzepisowo zatrzymany przez jednego z rywali wściekł się do tego stopnia, że momentalnie podniósł się z murawy i z całej siły ściągnął go na ziemię. To skutkowało żółtym kartonikiem. Fiorentinę w końcówce ratował David de Gea. Ostatecznie z przepustki do starcia o trofeum cieszyli się Hiszpanie za sprawą trafienia Abde Ezzalzouliego z 97. minuty. Za to Chelsea pozostało tylko dopełnić formalności. Zawodnicy Enzo Maresci wygrali u siebie 1:0 z Djurgarden, dzięki czemu zagrają o tytuł LKE.