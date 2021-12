Przypomnijmy - podczas meczu Dynamo Moskwa - FK Ufa Wiaczesław Krotow brutalnie zaatakował Szymańskiego. Jego noga wygięła się w nienaturalny sposób, przez co Polak nie był w stanie kontynuować gry ( czytaj więcej TUTAJ - kliknij ).



Wiele wskazywało na to, że Szymański - który znajdował się ostatnio w kapitalnej - mógł ulec poważnej kontuzji. Na szczęście skończyło się na strachu. Agent 22-latka Mariusz Piekarski przekazał dobre wieści w sprawie pomocnika.





Sebastian Szymański bez poważnej kontuzji. Mariusz Piekarski informuje

Odnośnie zdrowia Sebastiana Szymańskiego - jest już po badaniach, człowiek z gumy po brutalnym faulu w ostatnim meczu będzie gotowy do treningów z drużyną max za 2 tygodnie. Top wiadomość - napisał na Twitterze.





