Co z przyszłością Szczęsnego? Flick odpowiedział. Poszło w świat

Można przypuszczać, że zarówno kibice, jak i piłkarze FC Barcelony jeszcze nie zdążyli "wyleczyć" się z ostatniej porażki w Lidze Mistrzów. We wtorek drużyna Hansiego Flicka przegrała 3:4 przeciwko Interowi Mediolan na San Siro, przez co pożegnała się z tymi rozgrywkami. Podstawowe 90 minut łącznie z dogrywką rozegrał Wojciech Szczęsny. Co prawda Polak aż czterokrotnie musiał wyciągać piłkę z siatki, jednak żadne z tych trafień nie było spowodowane jego błędami. Reklama

- Wolałbym nie szukać wymówki w pracy Szymona. Z boiska wydawało mi się, że karnego nie było, ale powiedział mi, że to był faul, a Pau (Cubarsi - przyp. red) nie dotknął piłki. Mówił też, że nie było faulu na Gerardzie (Martínie, przy golu na 3:3, przyp. red). Nie szukałbym wymówki w pracy sędziego. Chociaż wiadomo, że jak się przegrywa to próbuje się szukać błędów sędziego i będzie się pewnie troszkę o tym mówić - mówił 34-latek tuż po ostatnim gwizdku, odnosząc się do decyzji podejmowanych przez Szymona Marciniaka.

Flick przemówił ws. przyszłości Szczęsnego. "Jestem zadowolony"

Dla przypomnienia - były golkiper naszej kadry trafił do katalońskiego klubu jesienią zeszłego roku w szalonych okolicznościach, tuż po poważnej kontuzji Marca-Andre ter Stegena. Dlatego też kontrakt ze Szczęsnym został podpisany tylko do końca tego sezonu. Czy w kolejnej kampanii również będzie nam dane oglądać go w koszulce Barcelony? Głos w tym temacie w sobotę zabrał sam Hansi Flick.

Przyszłość Szczęsnego? To robota Deco (dyrektora sportowego Barcelony - red.). Ja nie odpowiadam za przedłużanie kontraktów ~ powiedział krótko Niemiec na konferencji prasowej przed meczem z Realem Madryt.

Mimo to szkoleniowiec wicemistrzów Hiszpanii wyraźnie zasugerował, że chciałby, aby Wojciech Szczęsny pozostał w jego zespole. Przy okazji pokusił się o analizę jego osobowości i nawyków z przymrużeniem oka. - Jestem z niego zadowolony. Zawsze jest bardzo pozytywny i wyciszony. Zachowuje spokój, to dobre dla całej drużyny. Myślę, że chciałby zostać. Jest wyluzowany, czasami trochę pali, ale taki już jest. Ma już swoje lata, ale jest naprawdę rozluźniony - dodał z uśmiechem na twarzy Flick, co rozbawiło wielu dziennikarzy. Reklama

Jeszcze przed wtorkowym meczem z Interem trener Barcelony zdradził, że Wojciech Szczęsny stanie między słupkami w niedzielnym starciu przeciwko Realowi Madryt w ramach 35. kolejki La Liga. Początek o godz. 16:15. Zapraszamy do śledzenia relacji w Interii Sport. Do tej pory Polak w barwach Barcelony rozegrał 28 spotkań. Z jakim efektem? W tym czasie wpuścił 33 bramki i zachował 13 czystych kont. Obecnie Katalończycy są liderami tabeli, mając cztery punkty przewagi nad drugim Realem.

