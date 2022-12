W niedzielę Messi wszedł do historii futbolu i uzupełnił swoją gablotę o trofeum, o którym marzył od dzieciństwa. Po pokonaniu Francuzów w rzutach karnych, Argentyńczycy po raz trzeci zostali mistrzami świata, a Messi stał się obiektem uwielbienia milionów rodaków.

W Argentynie ciągle trwa feta, ale wkrótce Messi będzie musiał odpowiedzieć sobie na pytanie: "co dalej?". Kluczowe są teraz kwestie dotyczące klubowej przyszłości Argentyńczyka, bo w czerwcu wygasa jego umowa z Paris Saint Germain.

Lionel Messi przedłuży umowę z Paris Saint Germain?

Na ten moment wydaje się, że Messi jest raczej przekonany do pozostania w Paryżu. Co prawda pojawiały się głosy, że być może wróci do Barcelony, ale Katalończyków nie stać na jego sprowadzenie.

Władze mistrza Francji chcą oczywiście zatrzymać Messiego w Paryżu, a teraz pojawił się pomysł, w jaki sposób ostatecznie przekonać Argentyńczyka.

"Messi czuje się na siłach, by jeszcze przez parę lat grać w topowym klubie na świecie. PSG sportowo oczywiście chce to wykorzystać, ale dodatkowo zamierza uczynić go ambasadorem swojej marki na całym świecie. I to nie tylko marki PSG, ale całego katarskiego biznesu zarządzającego paryskim klubem" - podaje Mundo Deportivo.

Hiszpańska gazeta podaje, że raczej nie ma większych szans na powrót Messiego do Barcelony, a zawodnik zdecydowanie skłania się do przedłużenia umowy z PSG. Ważną kwestię będą też oczywiście pieniądze. Wstępne ustalenia już zrobiono, ale do konkretnych rozmów strony mają usiąść na początku roku.

"Mundo Deportivo" dodaje również, że szanse Messiego na wysoki kontrakt w PSG rosną dzięki... jego zachowaniu podczas mundialu. Podczas gdy część Argentyńczyków obrażała Francuzów, Messi cały czas zachowywał się z klasą, więc w Paryżu cały czas ma drzwi szeroko otwarte.

PJ