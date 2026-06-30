Co z numerem Lewandowskiego w Chicago? Media: Klamka zapadła, a jednak

Kila tygodni temu jasnym stało się, że kontrakt Roberta Lewandowskiego z Barceloną wygaśnie 30 czerwca i nie zostanie przedłużony. Kibice i eksperci zastanawiali się, do jakiego klubu trafi niespełna 38-letni napastnik. Ostatecznie padło na Chicago Fire.

Niedawno Lewandowski zawitał w USA, gdzie wraz ze swoim obozem ustalał szczegóły kontraktu. W poniedziałek wszystko stało się jasne. Polak oficjalnie stał się piłkarzem amerykańskiej ekipy.

Co z "RL9"? Z takim numerem ma grać Lewandowski. W Chicago zadecydowali

Nasz rodak dołączy do zespołu Gregga Berhaltera, który obecnie plasuje się na trzecim miejscu w tabeli konferencji wschodniej, a trzy ostatnie spotkania kończył zwycięstwem.

Wszystko wskazuje na to, że debiut Roberta Lewandowskiego w nowej drużynie nastąpi już 17 lipca. Przeciwnikiem Chicago Fire będzie Vancouver Whitecaps - pierwszy zespół konferencji zachodniej MLS, którego jedną z największych gwiazd tego zespołu jest Thomas Muller.

Jeśli kapitan kadry Jana Urbana wystąpi w tym spotkaniu, to jaki numer będzie widniał na jego koszulce? Z "dziewiątką" biega obecnie Hugo Cuypers - najlepszy strzelec Chicago i całej ligi. Oprócz tego zgodne z ligowym regulaminem nie można zmieniać numerów zawodników w trakcie sezonu.

Niewykluczone, że Cuypers pożegna się z zespołem, ponoć nie może narzekać na oferty, a jego kontrakt wygasa w grudniu. Tak czy inaczej w Chicago wiedzą, że "9" musi zgarnąć Lewandowski. Jak podaje portal "WP SportoweFakty", Polak pozostanie przy swoim charakterystycznym numerze. Nie tylko ze względów sportowych, ale i marketingowych. W końcu to były napastnik Barcelony zostanie największą gwiazdą klubu i twarzą na cały świat.

Gdzie będzie można śledzić spotkania z udziałem Roberta Lewandowskiego? - Niemożliwe, żeby jakakolwiek Polska telewizja przejęła transmisje do MLS. (…) Apple wykupiło prawa na wiele lat - taka przyjemność kosztuje powyżej 400zł na rok, ok. 40zł miesięcznie. Na Europę to są bardzo duże pieniądze jak za transmisje z jednej ligi, ale w poprzednim sezonie trzeba było wykupić osobny pakiet zawierający tylko MLS za podobną kwotę, bez możliwości oglądania innych produkcji Apple. Teraz zostało to połączone - mówiła ostatnio Katarzyna Przepiórka.

Robert Lewandowski Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski Franck Fife / AFP AFP

Robert Lewandowski Photo by URBANANDSPORT / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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