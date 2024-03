W sierpniu podczas jednego z treningów doznał poważnej kontuzji, wykluczającej go z gry na wiele miesięcy. - Wszystkie plany Maćka pokrzyżował uraz. Odszedł ze Spartaka żeby grać. W Rubinie spotkał trenera, który zna go z Tereka Grozny. Szykowany był do pierwszego składu. Niestety, na treningu przypadkowo został sfaulowany przez kolegę i pękła mu jedna z kości w stopie - mówił Przeglądowi Sportowemu Onet agent zawodnika Mariusz Piekarski.

Maciej Rybus wróci do gry po kontuzji. Trener Rachimow na niego czeka

Do teraz Rybus nie pojawił się w żadnym meczu, choć niedługo może się to zmienić, bo wrócił już do treningów z pełną intensywnością. - Mamy sześciu lub siedmiu kontuzjowanych piłkarzy. Stopniowo wracają do zdrowia. Myślę, że podczas przerwy na mecze reprezentacji większość z nich wróci do gry. (Rybus - red.) czuje się dobrze i już trenuje w pełni. Musi po prostu wrócić do formy - powiedział trener Rubina Rashid Rachimow cytowany przez wyżej wymieniony serwis.