Co się dzieje? Marciniak nie rozpoczął przygotowań do MŚ 2026. Jest decyzja FIFA

Szymon Marciniak nie wziął udziału w seminarium FIFA, które stanowi początek przygotowań arbitrów do mistrzostw świata w 2026 roku. Czy to oznacza, że rozjemca finału mundialu w Katarze wypadł z gry? Nic z tych rzeczy. Nominacja na globalny czempionat to dla niego formalność. Z tego względu otrzymał zgodę na zasłużone wakacje. Wraz z rodziną wypoczywa w słonecznym Meksyku, co ochoczo dokumentuje w mediach społecznościowych.