Sebastian Szymański ma za sobą znakomite miesiące. To on jest motorem napędowym w drużynie Dynama Moskwa. Jego postawa została odpowiednio doceniona, gdy trafił do jedenastki zeszłego sezonu ligi rosyjskiej.

Sebastian Szymański imponuje swoją postawą na rosyjskich boiskach

W tej kampanii Polakowi idzie równie dobrze. Zagrał w 16 spotkaniach. Zdobył w nich 6 goli i zanotował 5 asyst. Nic więc dziwnego, że jego poczynania śledzą działacze klubów z całej Europy.



W grudniu głośno zrobiło się o zakusach jednej z ekip z angielskich ekip. Wyspiarze mieli oferować za 22-latka 20 mln euro, ale Dynamo Moskwa odrzuciło propozycję.



Hitowy transfer Szymańskiego? Agent zabrał głos

