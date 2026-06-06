Cios dla Niemców, forma przed mundialem sprawdzona. Gospodarze na rozkładzie

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Reprezentacja Niemiec na kilkanaście dni przed startem mundialu 2026 dostała poważny cios. Kontuzji, wykluczając z udziału w turnieju doznał bowiem Lenart Karl. Bez swojej młodej perełki Niemcy przystąpili do sobotniego meczu towarzyskiego z USA. Nie wpłynęło to jednak znacząco na wynik. Piłkarze prowadzeni przez Juliana Nagelsmanna podejdą do mundialu po ograniu USA 2:1.

Florian Wirtz i Serginho Dest
Florian Wirtz i Serginho DestAlexander HassensteinGetty Images

Reprezentacja Niemiec nie podchodzi do mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku w roli żelaznego faworyta. Tych eksperci upatrują w trzech ekipach, a więc Hiszpanii, Francji oraz Anglii. Niemcy traktowani są raczej jako potencjalny kandydat do ataku z drugiego szeregu. Podobnie jak Portugalia czy Brazylia. 

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Na kilkanaście dni przed startem walki o najważniejsze reprezentacyjne trofeum Julian Nagelsmann i jego współpracownicy dostali poważny cios. Trudno inaczej patrzeć na bolesną kontuzję, jakiej doznał Lenart Karl. Perełka niemieckiej piłki rozpocznie rehabilitację po zerwaniu jednego z mięśni.

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Mundial obejrzy w telewizji, a jego koledzy postarają się przywieźć trofeum do siebie, powtarzając sukces z 2014 roku. Ostatnim sprawdzianem przed startem rywalizacji w turnieju był mecz z gospodarzami turnieju USA. Spotkanie towarzyskie zostało rozegrane w Chicago. 

Sobotnia rywalizacja rozpoczęła się wysokiego "C" z perspektywy przyjezdnych. Już w drugiej minucie Niemcy wykorzystali stały fragment gry. Dobrze piłkę w pole karne dośrodkował Joshua Kimmich, a do strzału złożył się Kai Havertz. Napastnik Arsenalu otworzył wynik meczu.

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Jeszcze przed końcem pierwszej części gry gospodarze zdołali odpowiedzieć. Zrobił to w 37. minucie Robinson, który huknął z dystansu nie do obrony dla bramkarza reprezentacji Niemiec. Do przerwy rezultat się nie zmienił i obie ekipy schodziły do szatni, remisując rezultatem 1:1. 

Przed startem drugiej części rywalizacji trenerzy nie zdecydowali się na wprowadzenie zmian w składach. Ta rozpoczęła się ponownie dobrze dla Niemców. Tym razem popis swoich umiejętności dał kwestionowany regularnie Leroy Sane. Skrzydłowy w 57. minucie wyprowadził drużynę na prowadzenie. Ostatecznie wynikiem 2:1 dla Niemców zakończyło się to spotkanie.

World Cup Friendlies
Główna runda
06.06.2026
20:30
Zakończony
Antonee Robinson
37'
Kai Havertz
2'
Leroy Sane
57'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

USA
Niemcy
Rezerwowi

Statystyki meczu

USA
1 - 2
Niemcy
Posiadanie piłki
53%
47%
Strzały
15
10
Strzały celne
4
3
Strzały niecelne
6
5
Strzały zablokowane
5
2
Ataki
70
91
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