Cios dla Niemców, forma przed mundialem sprawdzona. Gospodarze na rozkładzie

Reprezentacja Niemiec nie podchodzi do mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku w roli żelaznego faworyta. Tych eksperci upatrują w trzech ekipach, a więc Hiszpanii, Francji oraz Anglii. Niemcy traktowani są raczej jako potencjalny kandydat do ataku z drugiego szeregu. Podobnie jak Portugalia czy Brazylia.

Na kilkanaście dni przed startem walki o najważniejsze reprezentacyjne trofeum Julian Nagelsmann i jego współpracownicy dostali poważny cios. Trudno inaczej patrzeć na bolesną kontuzję, jakiej doznał Lenart Karl. Perełka niemieckiej piłki rozpocznie rehabilitację po zerwaniu jednego z mięśni.

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Mundial obejrzy w telewizji, a jego koledzy postarają się przywieźć trofeum do siebie, powtarzając sukces z 2014 roku. Ostatnim sprawdzianem przed startem rywalizacji w turnieju był mecz z gospodarzami turnieju USA. Spotkanie towarzyskie zostało rozegrane w Chicago.

Sobotnia rywalizacja rozpoczęła się wysokiego "C" z perspektywy przyjezdnych. Już w drugiej minucie Niemcy wykorzystali stały fragment gry. Dobrze piłkę w pole karne dośrodkował Joshua Kimmich, a do strzału złożył się Kai Havertz. Napastnik Arsenalu otworzył wynik meczu.

Jeszcze przed końcem pierwszej części gry gospodarze zdołali odpowiedzieć. Zrobił to w 37. minucie Robinson, który huknął z dystansu nie do obrony dla bramkarza reprezentacji Niemiec. Do przerwy rezultat się nie zmienił i obie ekipy schodziły do szatni, remisując rezultatem 1:1.

Przed startem drugiej części rywalizacji trenerzy nie zdecydowali się na wprowadzenie zmian w składach. Ta rozpoczęła się ponownie dobrze dla Niemców. Tym razem popis swoich umiejętności dał kwestionowany regularnie Leroy Sane. Skrzydłowy w 57. minucie wyprowadził drużynę na prowadzenie. Ostatecznie wynikiem 2:1 dla Niemców zakończyło się to spotkanie.

Statystyki meczu USA 1 - 2 Niemcy Posiadanie piłki 53% 47% Strzały 15 10 Strzały celne 4 3 Strzały niecelne 6 5 Strzały zablokowane 5 2 Ataki 70 91

Puchar Świata o który piłkarze powalczą podczas mistrzostw świata 2026 FABRICE COFFRINI AFP





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