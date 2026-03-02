Cios dla Cristiano Ronaldo. Rekord się oddala, a to nie koniec. Alarm w Portugalii

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Do mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku pozostało jeszcze kilka miesięcy. Nie może jednak dziwić, że coraz większa liczba piłkarzy opiera swoje obciążenia na tym, aby być w pełni dyspozycji na turniej. Najlepszym przykładem zdaje się być Kylian Mbappe, który postawił na leczenie zachowawcze kolana, aby uniknąć operacji. Jak się okazuje, problemy zdrowotne dotknęły także idola Francuza - Cristiano Ronaldo. Portugalczyk zmaga się z problemami mięśniowymi. W tle nie tylko mundial, ale także walka o historyczny rekord.

Cristiano Ronaldo
Cristiano RonaldoCharles McQuillanGetty Images

Cristiano Ronaldo w swojej sportowej karierze zdaje się mieć przede wszystkim dwa cele. Mowa po pierwsze o dobrnięciu do granicy 1000 strzelonych goli na przestrzeni całej kariery. Ten cel jest dość blisko. W tym momencie w barwach klubowych oraz reprezentacyjnych CR7 ma na swoim koncie 965 strzelonych goli.

Hit Serie A za rogiem, nagle takie słowa ws. Zielińskiego. To byłby najczarniejszy scenariusz

To oznacza, że upragniony tysiąc widać już właściwie na horyzoncie, ale trudno wyobrazić sobie, aby kapitan reprezentacji Portugalii był w stanie dotrzeć do tej granicy jeszcze w tym sezonie. Jego umowa z Al-Nassr obowiązuje jednak aż do czerwca 2027 roku, więc wydaje się, że do tego momentu będzie walczył o skompletowanie tego celu.

Niepokój ws. Cristiano Ronaldo. Kontuzja może skomplikować plany

W ostatnim meczu z Al-Fayha Portugalczyk nie dość, że nie strzelił karnego, to dodatkowo doznał kontuzji mięśniowej. Wobec zbliżających się mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku te informacje podniosły alarm także w Portugalii, która marzy o wygraniu pierwszego w swojej historii mundialu.

Strach ludzi, agresja dziennikarzy. Mecz Iranu z USA był szczególny

Informacje związane z kontuzją pięciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki są dwuznaczne. Jedne doniesienia mówią bowiem jedynie o przeciążeniu mięśniowych. To wersja optymistyczna, która zakłada, że przerwa Cristiano Ronaldo od gry nie powinna potrwać dłużej niż tydzień.

Te drugie z kolei przekazują, że 41-latek sprawa jest poważniejsza. Mówią bowiem o naderwaniu mięśnia. Taki uraz zwykle oznacza przerwę dla Portugalczyka od trzech do pięciu tygodni. Jeśli te informacje zostałyby potwierdzone, oznaczałoby to, że Cristiano nie zagra w najbliższych meczach towarzyskich z Meksykiem i USA.

Cristiano Ronaldo w trakcie drugiej przygody z Manchesterem United został upokorzony
Cristiano Ronaldo w trakcie drugiej przygody z Manchesterem United został upokorzonyANDY BUCHANAN /OLI SCARFF / AFPAFP
Cristiano Ronaldo, w tle Bruno Fernandes, 04.06.2025 r.
Cristiano Ronaldo, w tle Bruno Fernandes, 04.06.2025 r.MARTIN MEISSNEREast News
Cristiano Ronaldo
Cristiano RonaldoJOSE MANUEL ALVAREZ REY / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Czas na Pietuszewskiego? Powołanie nieprzypadkowePolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja