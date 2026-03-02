Cios dla Cristiano Ronaldo. Rekord się oddala, a to nie koniec. Alarm w Portugalii

Cristiano Ronaldo w swojej sportowej karierze zdaje się mieć przede wszystkim dwa cele. Mowa po pierwsze o dobrnięciu do granicy 1000 strzelonych goli na przestrzeni całej kariery. Ten cel jest dość blisko. W tym momencie w barwach klubowych oraz reprezentacyjnych CR7 ma na swoim koncie 965 strzelonych goli.

To oznacza, że upragniony tysiąc widać już właściwie na horyzoncie, ale trudno wyobrazić sobie, aby kapitan reprezentacji Portugalii był w stanie dotrzeć do tej granicy jeszcze w tym sezonie. Jego umowa z Al-Nassr obowiązuje jednak aż do czerwca 2027 roku, więc wydaje się, że do tego momentu będzie walczył o skompletowanie tego celu.

Niepokój ws. Cristiano Ronaldo. Kontuzja może skomplikować plany

W ostatnim meczu z Al-Fayha Portugalczyk nie dość, że nie strzelił karnego, to dodatkowo doznał kontuzji mięśniowej. Wobec zbliżających się mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku te informacje podniosły alarm także w Portugalii, która marzy o wygraniu pierwszego w swojej historii mundialu.

Informacje związane z kontuzją pięciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki są dwuznaczne. Jedne doniesienia mówią bowiem jedynie o przeciążeniu mięśniowych. To wersja optymistyczna, która zakłada, że przerwa Cristiano Ronaldo od gry nie powinna potrwać dłużej niż tydzień.

Te drugie z kolei przekazują, że 41-latek sprawa jest poważniejsza. Mówią bowiem o naderwaniu mięśnia. Taki uraz zwykle oznacza przerwę dla Portugalczyka od trzech do pięciu tygodni. Jeśli te informacje zostałyby potwierdzone, oznaczałoby to, że Cristiano nie zagra w najbliższych meczach towarzyskich z Meksykiem i USA.

