Chwile grozy w domu Bednarka. Rodzina zdecydowała. "Najwyższe warunki bezpieczeństwa"

Maciej Brzeziński

Jan Bednarek i jego najbliżsi przeżyli prawdziwy koszmar. Dom polskiego obrońcy stał się celem włamania. Włamywacze grozili domownikom nożem, a ostatecznie wynieśli kosztowności o wartości około 150 tysięcy euro. Tymczasem prezes FC Porto przekazał nowe informacje na temat Bednarka i jego najbliższych, którzy zdecydowali się wyjechać z Portugalii.

RODRIGO MOREIRAAFP

Jan Bednarek latem 2025 roku dołączył do FC Porto i niemalże od razu został czołową postacią zespołu. Polski obrońca został w tym sezonie wybrany aż sześciokrotnie najlepszym obrońcą miesiąca. 29-latek kilka dni temu świętował także pierwsze mistrzostwo Portugalii.

Włamanie do domu Bednarka. Sprawcy poszukiwani

Tymczasem w ubiegły piątek przeżył horror we własnym domu. Piłkarz wrócił żoną i córką do domu, a zastał w nim włamywaczy. Jeden z nich zaczął grozić mu nożem. Na szczęście nikt nie został ranny, ale przestępcy uciekli z łupem o wartości ok. 150 tys. euro. Portugalski dziennik "Jornal do Noticias" ustalił, że za napadem na dom Bednarka stać miała zorganizowana pięcioosobowa grupa, w której skład wejść miało czterech mężczyzn i jedna kobieta. Są oni poszukiwani przez miejscową policję.

W niedzielę (10 maja) FC Porto przegrało z AVS Futebol SAD 1:3, a Bednarka zabrało w meczowym składzie. Trener Francesco Farioli postanowił dać odpocząć swojemu "żołnierzowi" po tym traumatycznym przeżyciu.

FC Porto czekało 50 dni. Koszmar w domu, stracona szansa Polaków

Koszmar Bednarka w Porto. To zrobiła jego rodzina

Nowe informacje o Bednarku i jego rodzinie przekazał prezes FC Porto Andre Villas-Boas. - Wydaje mi się, że wszystko jest w porządku, ale była to niepokojąca i bardzo niebezpieczna sytuacja - powiedział sternik "Smoków".

Portugalczyk zaznaczył, że "FC Porto stanęło po stronie zawodnika, zapewniło mu i jego rodzinie najwyższe warunki bezpieczeństwa". Przyznał również, że najbardziej całą sytuację przeżyła rodzina piłkarza, która na jakiś czas postanowiła wyjechać z Portugalii.

Zawodnik przebywa teraz ze swoim ojcem, dochodząc do siebie po tym wydarzeniu. Jest zmotywowany i powinien znaleźć się w kadrze na najbliższy mecz
zakończył prezes klubu.

FC Porto w sobotę (16 maja) o godz. 16:30 zagra z Santa Clarą. Będzie to ostatnie spotkanie "Smoków" w tegorocznym sezonie.

