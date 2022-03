Chwile grozy u Beckhamów. Gdyby nie spłoszono bandyty...

Domy byłych i obecnych piłkarzy są niestety łakomym kąskiem dla wszelkiej maści włamywaczy - liczą oni na to, że futboliści trzymają u siebie wiele cennych przedmiotów, lub - co najmniej - ważnych pamiątek sportowych, które można potem sprzedać na czarnym rynku.

Nieco ponad dwa tygodnie temu ofiarą napadu został Paul Pogba wraz z rodziną - przestępcy wkradli się do posiadłości zawodnika United w momencie, gdy ten rozgrywał mecz. Teraz padło na byłego gracza, również związanego swego czasu z "Czerwonymi Diabłami" - Davida Beckhama.

David Beckham wraz z bliskim został ofiarą napadu. Straty na szczęście nie były wielkie

Jak opisuje m.in. "The Sun" złodziej wtargnął nocą do jednej z sypialni mieszczącej się na piętrze londyńskiego, luksusowego domu Beckhamów, podczas gdy część rodziny - David, jego żona Victoria i najmłodsza pociecha pary, córka Harper - cały czas znajdowała się wewnątrz. Wszyscy spali, więc nie mieliby raczej szans na szybką obronę, ale na szczęście ze swoistą odsieczą przyszedł 17-letni Cruz Beckham.

Nastolatek wrócił bowiem późno z zabawy w mieście, na którą udał się wraz z przyjaciółmi. Gdy tylko zauważył, że coś jest nie tak, natychmiast obudził Davida, który niezwłocznie wezwał służby. Złodziej niestety zdążył uciec, zabierając kilka tysięcy euro i parę przedmiotów, które jednak nie miały wartości sentymentalnej dla całej familii. Co jednak najistotniejsze, nie zdołał wedrzeć się dalej w głąb budynku i zagrozić nieświadomym zagrożenia domownikom.

Posiadłość Beckhamów kosztuje dziesiątki milionów funtów

Niemniej Beckhamowie najedli się sporo strachu, zważywszy na to, że nie został uruchomiony żaden alarm. Wygląda przy tym na to, że włamywacz nie działał sam - londyńska policja otrzymała do tego zgłoszenia o dwóch bardzo podobnych incydentach, które zdarzyły się w tej samej okolicy. Wzmocnienie nocnych patroli w sąsiedztwie wydaje się więc obecnie nieodzowne.

David Beckham to były piłkarz m.in. Realu Madryt, AC Milan i wspomnianego United. Jego londyński dom wyceniany jest na dobrze ponad 40 mln funtów.

