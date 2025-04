Chwile grozy legendy Realu Madryt. Piłkarz o włos od śmierci

Fernando Morientes trafił do szpitala z zatorem płucnym. "Leżałem tam, prawie umierając"

Wszystko zaczęło się podczas jednej z licznych podróży samolotem, które w ostatnim czasie odbył Morientes. Hiszpan poczuł kłucie w mostku, lecz początkowo je zignorował. "Myślałem, że to coś związanego z żołądkiem i nie chciałem jechać do szpitala" - mówi 49-latek, cytowany przez portal "The Sun". W miarę upływu czasu dolegliwości stawały się jednak coraz silniejsze, co skłoniło Morientesa, do natychmiastowej reakcji.