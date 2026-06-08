Christian Eriksen zasłabł podczas meczu. Są nowe informacje ws. piłkarza

Do niepokojących scen doszło podczas rozgrywanego w niedzielę meczu towarzyskiego między Danią i Ukrainą, czyli dwoma reprezentacjami, które, podobnie jak Polska, nie uzyskały awansu na tegoroczne mistrzostwa świata. W 65. minucie sparingu w Odense Christian Eriksen nagle osunął się na murawę, momentalnie udzielono mu pomocy medycznej.

Kibice na trybunach zmarli, media społecznościowe zalały z kolei pełne niepokoju wpisy kibiców, bowiem Eriksen już w przeszłości miał poważne problemy. Przypomnijmy, że w trakcie mistrzostw Europy przed pięcioma laty u duńskiego pomocnika doszło do zatrzymania akcji serca. Po tym niezwykle groźnym incydencie wszczepiono mu kardiowerter.

Christian Eriksen trafił do szpitala. Są nowe informacje

Teraz na szczęście sytuacja nie wyglądała na tak groźną, Eriksen bowiem po kilku minutach wstał i przy gromkich oklaskach zgromadzonych na trybunach kibiców o własnych siłach opuścił boisko. Piłkarza od razu przewieziono do szpitala, ze sztabu duńskiej kadry jednak szybko zaczęły płynąć uspokajające głosy - zawodnik tylko na krótki moment stracił przytomność.

Christian czuje się dobrze i sam zszedł z boiska. Moim zdaniem rozrusznik serca działa prawidłowo. Na krótko stracił przytomność, ale bardzo szybko ją odzyskał i szybko nawiązaliśmy z nim kontakt

Następnego dnia Morten Boesen przekazał najnowsze informacje ws. stanu zdrowia Eriksena, który przeszedł już kompleksowe badania. "Rozmawiałem z Christianem dziś rano i czuje się dobrze. Jest z rodziną i w dobrym humorze. Spodziewamy się, że wkrótce zostanie wypisany ze szpitala i będzie mógł wrócić do domu" - przekazał lekarz duńskiej kadry cytowany przez oficjalną stronę tamtejszej federacji.





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