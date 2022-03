Christian Eriksen wraca do kadry Danii!

12 czerwca 2021 roku podczas meczu Dania - Finlandia Eriksen pad na murawę nieprzytomny po nagłym zatrzymaniu krążenia. Był reanimowany, odwieziony do szpitala. Potem wszczepiono mu kardiowerter-defibrylator serca, który ma go obronić przed zagrażającą życiu arytmią. W Serie A nie mógł już grać. Opuścił Inter Mediolan i wrócił do Premier League.

Niedawno był bohaterem spotkania swojego Brentford z Norwich City (3-1). Zagrał pierwszy raz w podstawowym składzie klubu od Euro 2020. Po dziewięciu porażkach i remisie zespół Duńczyka przerwał wreszcie fatalną serię w lidze angielskiej. Eriksen miał udział przy dwóch golach Brentford, które walczy o utrzymanie.

W 40. minucie gry wydarzyła się wzruszająca historia, po tym jak Eriksen sfaulował Brandona Williamsa. Obaj padli na murawę, zawodnik Norwich był mocno zirytowany, ale gdy zobaczył, że to Duńczyk go przewrócił, serdecznie uściskał sławnego rywala.



W minioną sobotę Eriksen znów wystąpił w podstawowym składzie Brentford i jego zespół pokonał Burnley 2-0. Duńczyk zaliczył efektowną asystę przy jednym z goli. I dziś dostał powołanie do kadry. Szykuje się niewiarygodny powrót.

W sobotę 26 marca Dania zagra towarzyski, wyjazdowy mecz z Holandią. Trzy dni później podejmie Serbię, także towarzysko. Wszystkie trzy drużyny awansowały bezpośrednio do finałów mistrzostwo świata w Katarze. Być może nie na mundialu nie zabraknie także Eriksena. Po tym co przeżył podczas Euro 2020, byłoby to wielkie wydarzenie.

