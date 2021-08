O możliwym powrocie Eriksena do Ajaksu poinformował holenderski dziennikarz Omar Hawwash.



"Źródła z otoczenia Christiana Eriksena potwierdzają, że piłkarz wykonał pierwsze kroki, by wrócić do Ajaksu. Jego stan zdrowia został sprawdzony przez lekarzy Ajaksu, którzy dali zgodę na dalsze działania" - napisał na Twitterze dziennikarz.



Christian Eriksen chciałby wrócić do Ajaxu

Dotychczas nie było wiadomo, czy Eriksen zdecyduje się jeszcze, by w ogóle kontynuować swoją karierę piłkarską. Jasne było natomiast, że nie będzie mógł dłużej grać w Interze Mediolan. Tamtejsze przepisy zabraniają gry piłkarzom z defibrylatorem wszczepionym w serce.

Holendrzy natomiast mają już doświadczenie w tego typu problemach. W Ajaksie gra obecnie Daley Blind, który także w przeszłości miał problemy z sercem.



Przypomnijmy, że Eriksen doznał ataku serca podczas meczu Euro 2020 Dania - Finlandia. Piłkarz otarł się o śmierć, zanim w ostatniej chwili został odratowany przez służby medyczne. Na szczęście przytomność odzyskał jeszcze na stadionie, skąd został przetransportowany do szpitala w Kopenhadze.



29-letni Duńczyk występował już w Ajaksie w latach 2010-13. Później występował w Tottenhamie Hotspur oraz Interze Mediolan.



