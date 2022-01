Eriksen znalazł się w samym centrum dramatycznych wydarzeń, do których doszło podczas letnich mistrzostw Europy. Duńczyk w trakcie meczu z Finlandią doznał zawału serca i długo był reanimowany na boisku.

Na szczęście ratownikom udało się uratować życie piłkarza. Jego kariera stanęła jednak pod znakiem zapytania. Eriksenowi wszczepiono defibrylator, co było równoznaczne z końcem jego gry dla Interu Mediolan, ponieważ zabraniały mu tego przepisy Serie A.

Nie wiadomo było zresztą, czy sam Eriksen odważy się raz jeszcze wyjść na boisko. W wywiadzie dla duńskiej stacji DR1 zabrał głos na temat swojej przyszłości.



Christian Eriksen: Mój cel to gra na MŚ w Katarze

- Mój cel to gra na mistrzostwach świata w Katarze. To mój cel, marzenie. Czy zostanę wybrany przez selekcjonera, to już inna sprawa. Moim marzeniem jest powrót na boisko - zadeklarował duński pomocnik.



- Jestem pewien, że mogę wrócić, ponieważ nie czuję żadnej różnicy. Fizycznie znów jestem w topowej formie. Chciałbym wrócić i udowodnić, że wciąż jestem na tym samym poziomie - powiedział Eriksen.



- Chciałbym raz jeszcze zagrać na stadionie Parken i udowodnić, że było to jedynie jednorazowym wypadkiem i więcej się nie powtórzy - stwierdził zawodnik.



Christian Eriksen: Przez pięć minut byłem martwy

29-latek od czerwca pozostaje poza grą, a przed niespełna miesiącem oficjalnie rozwiązał swój kontrakt z Interem Mediolan. Teraz szuka nowego pracodawcy, a zainteresowane jego sprowadzeniem jest kilka klubów z Premier League. W Anglii Eriksen grał już w latach 2013-20, reprezentując Tottenham Hotspur.



Duńczyk opowiedział też, że wiele sił dodało mu wsparcie fanów, którzy zalali go wyrazami wsparcia, gdy dochodził do siebie w szpitalu w Kopenhadze.

- To było szalone. Ludzie wysyłali mi kwiaty. Było ich coraz więcej i więcej! Nie spodziewałem się, że ktoś wyśle mi kwiaty, dlatego, że przez pięć minut byłem martwy - powiedział Eriksen.

