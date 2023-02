Atsu w momencie trzęsienia ziemi przebywał w Hataway Residence. Początkowo pojawiały się pogłoski, że został odnaleziony, lecz zostały one szybko zdementowane. O pomoc, dotyczącą dostaw specjalistycznego sprzętu apelowała między innymi jego partnerka. Media w Ghanie donosiły kilka dni temu, że natrafiono na buty piłkarza, lecz po nim samym wciąż nie było śladu.

Niestety, sobotni poranek przyniósł tragiczne informacje. Klub reprezentanta Ghany, Hatayspor potwierdził, że 31-latek stracił życie pod gruzami. - Nie zapomnimy o tobie. Nie ma słów, by opisać nasz smutek. Spoczywaj w pokoju - przekazano.

Christian Atsu miał na koncie 60 występów w reprezentacji Ghany. Wystąpił wraz z nią między innymi w mistrzostwach świata w 2014 roku. Strzelił dla "Czarnych Gwiazd" dziesięć goli. Jego pierwszym klubem był Feyenoord Ghana, z którego trafił do drużyn młodzieżowych FC Porto. To w Portugalii wypłynął na szerokie wody. Latem 2013 roku przeniósł się do Chelsea FC. W kolejnych latach reprezentował również barwy Vitesse, Evertonu, Bournemouth, Malagi czy Newcastle United.