Christian Atsu nie żyje. Legenda piłki żegna 31-latka

John Terry reaguje na śmierć Christiana Atsu

Christian Atsu miał na koncie 60 występów w reprezentacji Ghany. Wystąpił wraz z nią między innymi w mistrzostwach świata w 2014 roku. Strzelił dla "Czarnych Gwiazd" dziesięć goli. Jego pierwszym klubem był Feyenoord Ghana, z którego trafił do drużyn młodzieżowych FC Porto. To w Portugalii wypłynął na szerokie wody. Latem 2013 roku przeniósł się do Chelsea FC. W kolejnych latach reprezentował również barwy Vitesse, Evertonu, Bournemouth, Malagi czy Newcastle United.