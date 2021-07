​Chorzowski "Kocioł Czarownic" skończył 65 lat

Uroczyste otwarcie areny 22 lipca 1956 było pechowe dla gospodarzy, bo polscy piłkarze przegrali w towarzyskim meczu z zespołem Niemieckiej Republiki Demokratycznej 0-2 w obecności 90 tysięcy ludzi.

Najczęściej stadion kojarzony był właśnie z meczami piłkarskimi, "Biało-Czerwoni" rozegrali tu 60 spotkań. Gościł też wielokrotnie m.in. żużlowców. To na chorzowskim torze 2 września 1973 tytuł indywidualnego mistrza świata wywalczył Jerzy Szczakiel.

"Śląski" bywał również wielką sceną muzyczną. Koncertowały na nim m.in. zespoły AC/DC, Metallica, Genesis, Rolling Stones. Police, Red Hot Chili Peppers, Iron Maiden czy U2.

Reklama

Stadion Śląski skończył 65 lat

20 października 1957 roku polscy piłkarze w obecności ok. 100 tysięcy widzów pokonali Związek Radziecki 2-1, po dwóch golach Gerarda Cieślika, które przeszły do historii.

Rekord frekwencji padł 18 września 1963 podczas meczu Górnika Zabrze w eliminacjach Pucharu Europy Mistrzów Krajowych z Austrią Wiedeń (1-0). Obejrzało go 120 tysięcy ludzi. Takiej widowni już nigdy tu nie było.

Kibicuj naszym na IO w Tokio! - Sprawdź



Gdy 6 czerwca 1973 roku polscy piłkarze pokonali w Chorzowie Anglię 2-0, angielskie media okrzyknęły śląski obiekt "Kotłem Czarownic".

- To kawał pięknej, sportowej historii okraszonej imponującymi osiągnięciami i wspominanymi do dziś rekordami. Ale to też kibice zawsze tłumnie zgromadzeni na trybunach, którzy tworzą tę niepowtarzalną atmosferę. To właśnie unosząca się ponad stadionem niesamowita wrzawa wywołana tysiącami dopingujących gardeł sprawiła, że stadion zyskał swój przydome - przypomniał prezes operatora stadionu Jan Widera.

Modernizacja areny zaczęła się w 1993 roku od wymiany oświetlenia. Potem zakres prac wiele razy się zmieniał. Ostatecznie doszło do poważnej przebudowy. Jej ostatni etap - obejmujący głównie montaż zadaszenia nad 54-tysięczną widownią - rozpoczął się jesienią 2009 i trwał - z przerwami - do grudnia 2015.

Ostatnio obiekt - od lata 2020 noszący miano Narodowego Stadionu Lekkoatletycznego - gości imprezy "Królowej Sportu" dużej rangi. Cyklicznie odbywają się tam memoriały Janusza Kusocińskiego i Kamili Skolimowskiej. W maju rywalizowali w Chorzowie uczestnicy nieoficjalnych MŚ sztafet i drużynowych ME. Już wiadomo, że lekkoatletyczne ME odbędą się na Stadionie Śląskim w 2028 roku.

Autor: Piotr Girczys

gir/ krys/