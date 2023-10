Chorwacji grozi poważna kara. UEFA bada skandal w eliminacjach EURO 2024

Do czasu rozgrywanego w czwartek spotkania z reprezentacją Turcji Chorwacja radziła sobie znakomicie w eliminacjach do mistrzostw Europy. Podopieczni Zlatko Dalicia w czterech spotkaniach uzbierali dziesięć punktów i pewnym krokiem zmierzali po awans do finałów EURO 2024. Na drodze nieoczekiwanie stanęła im jednak Turcja.

Turcy w 2. kolejce przegrali u siebie z Chorwatami 0:2, a punkty zgubili również w rywalizacji z Armenią. Mało kto spodziewał się, żeby mieli postawić w czwartek na "Opus Arena" trudne warunki "Ognistym". Przyjezdni w 1. połowie za sprawą bramki Barisa Yilmaza wyszli na prowadzenie i nie oddali go już do końca spotkania. Chorwaci mieli problemy z dochodzeniem do klarownych sytuacji bramkowych i przegrali pierwszy mecz w eliminacjach do EURO 2024. To dopiero początek ich problemów po spotkaniu.