Chilijczycy zszokowani plotkami o Michniewiczu. "Nic o nim nie słyszałem"

Czesław Michniewicz rozstał się z reprezentacją Polski po mistrzostwach świata w Katarze. Mimo wywalczonego po raz pierwszy od lat awansu do fazy pucharowej turnieju - gdzie w 1/8 finału Polacy okazali się gorsi od Francji - atmosfera wokół kadry stała się niezwykle napięta .

Echa "afery premiowej" ciągną się reprezentantami do dziś , a w ostatnim czasie nowy selekcjoner - Fernando Santos, zarządził oficjalną ciszę medialną, zabraniając kadrowiczom udzielania wywiadów przed najbliższym spotkaniem z Czechami w ramach eliminacji do mistrzostw Europy .

Michniewicz trenerem Chile? Tamtejsi dziennikarze zaskoczeni

"Myślę, ze jeśli go zwolnią, to rzeczywiście wezmą trenera z Europy, ale o Michniewiczu nie słyszałem" - dodał Rodrigo Arellano. "Nie było żadnego kontaktu ze strony naszej federacji, żadnych plotek. Nie ma żadnych szans, by został następcą Berizzo" - ucina z kolei wszelkie spekulacje Pablo Ramos z chilijskiego oddziału ESPN.