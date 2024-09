Chcieli powrotu Rosjan, nowy kraj się wyłamał. Oto co zrobił Szewczenko

Od lutego 2022 roku, kiedy to Rosja rozpoczęła pełnoskalową agresję militarną na Ukrainę, piłka nożna w kraju ze stolicą w Moskwie przechodzi wielki zastój, a zarówno rosyjskie reprezentacje w różnych grupach wiekowych, jak i tamtejsze kluby, znalazły się w zasadzie na futbolowym marginesie. Co jakiś czas jednak pojawiają się głosy o tym, by - mimo trwającej nieustannie wojny - przywrócić Rosjan na piłkarskie salony. Właśnie pojawiła się kolejna tego typu propozycja, na którą w zdecydowany sposób miał zareagować Andrij Szewczenko, prezes Ukraińskiego ZPN-u.