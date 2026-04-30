Chcieli na mundialu Polskę. Oto ostateczna decyzja. Szef FIFA uroczyście ogłasza

W ostatnim dniu lutego Iran został zaatakowany zbrojnie przez wojska Stanów Zjednoczonych i Izraela. Konflikt szybko rozprzestrzenił się na inne kraje Zatoki Perskiej. Wydawało się, że nie obejdzie się bez poważnych reperkusji również w świecie sportu.

Spekulowano, że reprezentacja Iranu zrezygnuje z gry w tegorocznym mundialu. Od razu ruszyła giełda krajów, które mogłyby obsadzić wolne miejsce. Polska była postrzegana jako jeden z głównych pretendentów do wejścia na listę finalistów turnieju. Później wskazywano m.in. również na Włochy.

Iran zagra w finałach MŚ. Nikt nie dostanie "dzikiej karty". Gianni Infantino ucina wszelkie spekulacje

Wszelkie dywagacje na ten temat właśnie straciły rację bytu. Stało się tak za sprawą stanowczej wypowiedzi Gianniego Infantino. Udzielił jej mediom w trakcie 76. Kongresu FIFA, odbywającego się w Vancouver.

- Iran zagra na mundialu. Powód jest bardzo prosty. Musimy się zjednoczyć i dotrzeć do ludzi. FIFA jednoczy świat. Musimy zawsze pamiętać o pozytywnym nastawieniu - powiedział szef światowej centrali.

- Wszystkie mecze grupowe reprezentacja Iranu rozegra na terenie USA, jak było zaplanowane na początku - doprecyzował Infantino.

W fazie zasadniczej turnieju Irańczycy zmierza się z Belgią, Nową Zelandią i Egiptem. Pierwszy mecz czeka ich 16 czerwca. Mundial odbędzie się w dniach 11 czerwca - 19 lipca.

Reprezentacja Iranu Noushad Thekkayil AFP

Gianni Infantino AFP

