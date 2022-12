Manuel Neuer z pewnością nie będzie z przyjemnością wspominał końcówki 2022 roku. Najpierw wraz z reprezentacją Niemiec pożegnał się z mistrzostwami świata już po fazie grupowej, a kiedy po powrocie do domu udał się na krótki urlop, to skończyło się na wypadku. Golkiper Bayernu złamał nogę, co oznacza dla niego koniec sezonu.