Do tego oczywiście nie doszło. Polak pozostał w klubie z Anglii i zdaje się, że był to dobry wybór, bo ma za sobą naprawdę udany indywidualnie sezon, choć nie zawsze zdrowie pozwalało na grę. Razem ze swoimi kolegami z drużyny Cash osiągnął wielki sukces, bo Aston Villa awansowała do Ligi Mistrzów w sezonie 2024/2025. W Europie również nie było gorzej, bo ekipa prowadzona przez Unai'a Emery'ego dotarła do półfinałów Ligi Konferencji Europy, wcześniej wygrywając grupę przed Legią Warszawa.