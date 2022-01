Przypadki, gdy piłkarze odejmują sobie lat w przeszłości zdarzały się bardzo często, a swego czasu podejrzewano o to nawet doskonale znanego w Polsce Emmanuela Olisadebe (menedżer, Mirosław Skorupski informował o tym w książce "Afryka Gola"). Jak się okazuje, niewykluczone, że zdarzają się do dziś, w dodatku - na najwyższym, europejskim poziomie.

Kiedy przyszedł na świat Chancel Mbemba?

"Na cenzurowanym" znalazł się bowiem Chancel Mbemba - urodzony w Kinszasie defensor. Oficjalnie na świat przyszedł 8 sierpnia 1994 roku, więc powinien mieć 27 lat. "Powinien", gdyż według portugalskich mediów prawda może być zdecydowanie inna. Według dokumentów pochodzących z Demokratycznej Republiki Konga, do których dotarli dziennikarze, urodzić miał się on sześć lat wcześniej. Na tym jednak nie koniec, bowiem "w obiegu" funkcjonują też dwie inne daty.



To 1990 i 1991 rok. Pierwsza z wymienionych również odnaleziona została w dokumentach, zaś do drugiej sam zawodnik miał się przyznać swoim przyjaciołom. To wszystko sprawia, że Porto nie przedłuży z nim wygasającej wraz z końcem sezonu umowy.



Wątpliwości wokół wieku piłkarza pojawiały się już wcześniej - w 2015 roku, gdy przenosił się z RSC Anderlecht do Newcastle. Wtedy nieprawidłowości wykryli Anglicy, którzy udali się na skargę do FIFA. Nie przyniosła ona jednak efektu.