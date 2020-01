Ostatnie dni okienka transferowego niejednokrotnie wywoływały sporo zamieszania w życiu Kamila Grosickiego. Tak może być i tym razem, bo o sprowadzenie skrzydłowego Hull City zabiega Celtic. Zimą piłkarzem "The Bhoys" został już inny Polak - Patryk Klimala.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Championship. Dwie asysty Kamila Grosickiego. Charlton - Hull 2-2 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

O zainteresowaniu Celticu Grosickim odnosi szkocki "Daily Record". Nasz reprezentant ma być priorytetem transferowym dla szkoleniowca klubu z Glasgow Neila Lennona, który szuka wzmocnień.

Reklama

Celtic musi się jednak spieszyć, jeśli chce pozyskać Grosickiego jeszcze w tym okienku transferowym. Zamyka się ono bowiem wraz z końcem stycznia.

Transakcję może przyspieszyć fakt, że wszystkie strony wydają się być zainteresowane takim rozwiązaniem. Hull zdoła zarobić na swoim pomocniku, którego kontrakt wygasa 30 czerwca (umowa zawiera opcję przedłużenia o kolejne 12 miesięcy) i skreśli go z listy płac, a Polak obciąża ją w znaczny sposób. Celtic za to zyska dynamicznego skrzydłowego, natomiast Grosicki - marzący o grze w Premier League - trafi do drużyny grającej w europejskich pucharach.

Zgodnie z doniesieniami "Daily Record" Celtic interesuje się także skrzydłowym Bristol City - Niclasem Eliassonem.

14 stycznia Celtic oficjalnie potwierdził transfer Patryka Klimali, byłego snajpera Jagiellonii Białystok, który podpisał z "The Bhoys" kontrakt obowiązujący przez 4,5 roku. Niewykluczone, że niebawem przywita on w szatni swojego rodaka.

W obecnym sezonie w 30 meczach Hull City Grosicki zdobył osiem goli i zanotował cztery asysty.



TB



Championship - wyniki, terminarz, tabela, strzelcy