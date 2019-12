W jedynym poniedziałkowym spotkaniu 25. kolejki angielskiej Championship Derby County pokonało Charlton Athletic 2-1, pomimo gry w osłabieniu. Czerwoną kartką już po kwadransie gry został ukarany zawodnik gospodarzy - Krystian Bielik.

25. kolejka Anglia - Championship

2019-12-30 20:45 | Stadion: Pride Park Stadium | Widzów: 26058 | Arbiter: J. Simpson Derby County Charlton Athletic FC 2 1 DO PRZERWY 1-0 J. Knight 10',77' L. Taylor 83'

Derby Country przeważało od samego początku meczu i podopieczni Phillipa Cocu już w 10. minucie meczu trafili do siatki rywali. Andre Wisdom popędził prawą stroną boiska i dobrze dośrodkował w pole karne. Tam najlepiej odnalazł się Martyn Waghorn, jednak nie udało mu się pokonać bramkarza. Strzał Anglika intuicyjnie obronił Dillon Phillips, ale był bezradny wobec dobitki Jasona Knighta.

Chwilę potem swoją drużynę osłabił Krystian Bielik. Spóźniony Polak brutalnie sfaulował Conora Gallaghera i został ukarany za to czerwoną kartką. Gra w dziesiątkę nie podcięła zbytnio skrzydeł drużynie Derby i w 21. minucie groźnie uderzył Duane Holmes.



Drużyna Cocu pomimo osłabienia radziła sobie całkiem nieźle i udało się jej dowieźć jednobramkowe prowadzenie do przerwy. Obraz gry nie zmienił się diametralnie w drugiej części spotkania. Zawodnicy Derby podwyższyli prowadzenie w 77. minucie. Max Bird wrzucił futbolówkę z bocznej strefy boiska, a strzałem z powietrza bramkarza pokonał Knight. Była to jego druga bramka w debiutowym spotkaniu.



Goście po stracie drugiej bramki nieco się ocknęli i udało im się strzelić kontaktową bramkę. Curtis Davies sfaulował we własnym polu karnym... Gallaghera, a rzut karny na bramkę zamienił Lyle Taylor. Derby mogło odpowiedzieć w samej końcówce, lecz będący w dobrej dyspozycji Knight próbował pokonać bramkarza rywali, gdy lepszym rozwiązaniem byłoby podanie do któregoś z klubowych kolegów.



Championship - wyniki, tabela, terminarz

Bielik jest jednym z podstawowych graczy Derby w tym sezonie. Do tej pory wystąpił w 20 spotkaniach i była to jego pierwsza czerwona kartka w rozgrywkach Championship. Młody pomocnik jest regularnie powoływany do kadry reprezentacji Polski. Wystąpił w trzech spotkaniach el. Euro 2020: przeciwko Słowenii, Austrii i Izraelowi.

2 1 Derby County Charlton Athletic Hamer Davies Lowe Wisdom Holmes Bielik Bird Clarke Knight 2 Waghorn Marriott Phillips Lockyer Oshilaja Purrington Sarr Solly Doughty Gallagher Morgan Pratley Bonne SKŁADY Derby County Charlton Athletic Ben Hamer Dillon Phillips Curtis Davies Tom Lockyer Max Lowe 70′ 70′ Abdulyussuf Adedeji Adeniyi Oshilaja Andre Wisdom Ben Purrington 87′ 87′ Duane Holmes 39′ 39′ 69′ 69′ Mouhamado-Naby Sarr 17′ 17′ Krystian Bielik 80′ 80′ Chris Solly Max Bird Alfie Doughty Matt Clarke 69′ 69′ Conor Gallagher 10′, 77′ 10′, 77′ Jason Knight Albie Morgan 90′ 90′ Martyn Waghorn 81′ 81′ Darren Pratley 90′ 90′ Jack Marriott 46′ 46′ Macauley Bonne REZERWOWI Kelle Roos Ashley Maynard-Brewer 90′ 90′ Craig Forsyth 70′ 70′ 90′ 90′ Ben Dempsey Scott Malone Adam Matthews Kieran Dowell Jason Pearce Louie Sibley Joe Ledley Chris Martin 69′ 69′ Josh Davison 90′ 90′ Morgan Whittaker 46′ 46′ 83′ (k.) 83′ (k.) Lyle Taylor

STATYSTYKI Derby County Charlton Athletic 2 1 Posiadanie piłki 44% 56% Strzały 10 10 Strzały na bramkę 6 6 Rzuty rożne 5 2 Faule 4 19 Spalone 1 1