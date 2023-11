Zero zwycięstw, fatalny bilans bramkowy 1:9, a także ostatnie miejsce w grupie to "skalpy" młodzieżowej reprezentacji Polski na tegorocznym mundialu do lat 17 organizowanym w Indonezji. Niestety, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że kompromitujący rezultat może być pokłosiem głośnej afery alkoholowej , która jakiś czas temu wzburzyła opinię publiczną nie tylko w naszym kraju, ale i poza jego granicami.

Cezary Kulesza zabrał głos po przegranym mundialu U-17. Padły wymowne słowa

Bilans 1:9 i ostatnie miejsce grupie nie jest powodem do dumy, jednak biorąc pod uwagę wiek zawodników, takie doświadczenie może zaprocentować w przyszłości. Nie od dziś wiadomo, że futbol to nie tylko zwycięstwa i wielkie triumfy, ale również i porażki. I to właśnie one uczą najwięcej.