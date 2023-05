Cezary Kulesza wprost do piłkarzy. "Cała Polska jest z Was dumna!". I przekazał ważną wiadomość

Reprezentacja Polski U-17 prowadzona przez Marcina Włodarskiego pokonała ekipę Serbii i awansowała do półfinału mistrzostw Europy do lat 17. "Biało-czerwonym" błyskawicznie pogratulował prezes PZPN Cezary Kulesza, przypominając przy okazji, że kadra tym samym zakwalifikowała się do tegorocznych mistrzostw świata.