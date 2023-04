Cezary Kulesza reaguje na decyzję UEFA. Padła mocna deklaracja

Nie Polska, a Szwajcaria została wybrana gospodarzem piłkarskich mistrzostw Europy kobiet w 2025 roku. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza odniósł się do tej decyzji wyrażając wiarę w to, że w przyszłości nasz kraj będzie jeszcze mógł zorganizować taki turniej. "Ostatecznie kandydatura Szwajcarii została oceniona wyżej, ale my nie zejdziemy z obranej już ścieżki" - zadeklarował.